CANLI | Süper Lig’de Galatasaray – Gaziantep FK maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Mücadele Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak.
Mücadelede Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Bilal Gölen üstlenecek.
Galatasaray – Gaziantep FK maçı saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den yayınlanacak. Müsabakanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN!
MUHTEMEL İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lemina, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Sane, Barış Alper Yılmaz, Icardi.
Gaziantep FK: Zafer Görgen, Perez, Nazım Sangare, Arda Kızıldağ, Yusuf Kabadayı, Melih Kabasakal, Ogün Özçiçek, Maxim, Sorescu, Lungoyi, Bayo.
GALATASARAY 42 PUANDA
Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan 17 haftada 42 puan toplama başarısı gösterdi.
Gaziantep FK ise şu ana kadar 23 puan topladı.
GALATASARAY'DA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Arda Ünyay ve Gabriel Sara, Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılılarda kart cezalısı Lucas Torreira da müsabakada süre alamayacak.
Öte yandan Afrika Uluslar Kupası'ndaki Victor Osimhen de maçta forma giyemeyecek.