Çorum’dan kaçış yok!

1. Lig'de 21. haftanın açılış müsabakasında Çorum FK, son sıradaki rakibi Adana Demirspor'u 4-1 mağlup ederek 2 maçlık kaybetme serisini bitirdi. Mame Thiam'ın 6. dakikadaki golüyle öne geçen Çorum FK, 22'de Ahmet Yılmaz fileleri sarsınca şoka uğradı: 1-1. İkinci devrede teknik direktör Hüseyin Eroğlu, peş peşe oyuncu değişiklikleri yaptı. Golleri de sonradan dahil olan isimler attı:
80'de Oğuz Gürbulak, 83'te Atakan Akkaynak, 88'de de Samudio fileleri havalandırdı. Çorum FK puanını 35'e çıkararak maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi.