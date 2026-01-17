Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe, Alanyaspor maçına hazır
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda core çalışmasıyla başlayan antrenman, sahada yapılan ısınma, çabukluk ve pas idmanlarıyla devam etti. Futbolcular taktik ve bireysel antrenmanlarla günü sonlandırdı.

Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, bugün özel uçakla Antalya'ya gidecek.

Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe mücadelesi yarın saat 20.00'de Alanya Oba Stadı'nda oynanacak.

