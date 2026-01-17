Gençlerbirliği kongresi yargıya taşınacak

Bu gelişmeler üzerine kongre salonunda söz alan Mithat Akar, yaşananların "hukuksuz ve adaletsiz" olduğunu belirterek başkan adaylığından çekildi. Akar, divana sunduğu yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"17 Ocak 2026 tarihli olağanüstü seçimli Gençlerbirliği Spor Kulübü kongresine başkan adayı olarak seçime katılmak üzere yönetim kurulum ve tüm kurullarım ile genel kurul salonuna geldik. Oy kullanmak üzere gelen, daha önce oy kullanan ve aidatlarını ödeyen kongre üyelerimizin an itibarıyla haksız ve hukuksuz şekilde içeriye alınmadığını görmekteyiz. Demokratik bir ortamın olmadığı, hukuksuzluğun zirve yaptığı ve adil bir yarışın olmadığına inandığım için başkan adaylığımı geri çekiyorum. Adil bir kongrede görüşmek üzere."