Samsun’un rakibi Shkendija

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Lig aşamasını 12. sırada tamamlayan ve kuraya seribaşı olarak katılan Samsunspor, son 16 play-off turunda Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılar, eşleşmenin ilk maçını 19 Şubat Perşembe günü deplasmanda, rövanş mücadelesini ise 26 Şubat Perşembe günü sahasında oynayacak. Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, istedikleri kurayı çektiklerini ancak rakiplerini ciddiye aldıklarını söyledi.
