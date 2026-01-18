Başakşehir zaferi 87’de söktü aldı

Günün ilk maçında Başakşehir, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenerek İstanbul derbisinden zaferle ayrıldı. Turuncu-lacivertli takım, bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazandı. Perdeyi 15. dakikada açan Shomurodov Başakşehir'i öne geçirdi.Savunmadaki açıkları iyi değerlendiren Karagümrük'te Datro Fofana, şık çalımlarla maçta eşitliği sağladı. Hücumda tüm kozlarını sahaya süren Başakşehir, 87'de Ömer Ali'nin golüyle 3 puanı kaptı. Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig'de son 5 maçında yenilmedi ve 4 galibiyet- 1 beraberlik aldı. Karagümrük ise 9 puanla son sıraya demir attı.