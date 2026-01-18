Erzurumspor FK, Amedspor karşısında 2 golle kazandı!

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Amedspor'u konuk etti. Amedspor, Erzurumspor FK karşısında 2-0'lık skorla kazandı.
Erzurumspor FK'nın gollerini 63. dakikada Eren Tozlu ile 90+3. dakikada Baiye kaydetti.
Amedspor'da Kahraman Demirtaş 79, Murat Uçar ise 89. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Erzurumspor FK puanını 39'a yükseltti. Amedspor ise 42 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
25'inci dakikada Erzurumspor FK atağında Eren Tozlu'nun ara pasıyla ceza sahasına giren Sefa Akgün'ün şutunda top az farkla yandan auta çıktı.
55'inci dakikada konuk takımın orta alandan geliştirdiği atakta Dia Saba'nın sert şutunda kaleci Orbanic topu kornere çeldi.
63'üncü dakikada Eren Tozlu, ceza alanı yayı önünden sert vurdu. Bu vuruşun ardından top kaleci Erce Kardeşler'in üzerinden ağlara gitti: 1-0.
69'uncu dakikada Daniel Moreno'nun sol çaprazdan sert şutunda top az farkla auta gitti.
70'inci dakikada Amedspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Dia Saba, ceza alanı içindeki Hasani'yi topla buluşturdu. Orbanic, Hasani'den önce hareket ederek topu uzaklaştırdı.
79'uncu dakikada Amedspor'da Kahraman Demirtaş, yaptığı sert hareket sonunda ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
89'uncu dakikada Murat Uçar rakibine yaptığı sert hareket sonrası ikinci sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı.
90+2'nci dakikada Hüsamettin Yener, müsait pozisyonda topu kaleye göndermek yerine kaleci Erce Kardeşler'in kucağına vurdu.
90+3'üncü dakikada Sylla'nın pasıyla buluşan Baiye'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erce Kardeşler'in yanından ağlara gitti: 2-0.
Zorlu maç ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.