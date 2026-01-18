Real Madrid’i krizden Arda Güler çıkardı!

İspanya La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid, Levante karşısında zor duruma düştüğü maçı Arda Güler'in sayesinde çözdü. Karşılaşmaya taraftarlarının protesto tezahüratları altında başlayan İspanyol devinde Arda, 46. dakikada oyuna dahil oldu ve ara pasıyla Kylian Mbappe'nın penaltı kazanmasını sağladı. Fransız yıldız, penaltıdan ağları sarstı. 65'te ise Arda kornerden asistini yaptı, Raul Asencio kafa vuruşuyla skoru belirledi: 2-0.