Rodrigo Becao’nun da yeni adresi Kasımpaşa

Fenerbahçe, kadroda düşünülmeyen ve teknik direktör Domenico Tedesco'nun kararıyla 8 Aralık'ta kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao'nun, Kasımpaşa'ya kiralandığını bildirdi.Sarı-lacivertlilerde daha önce de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci kiralık olarak, Cenk Tosun ise bonservisiyle Kasımpaşa'ya transfer olmuştu. 2023 yılında Udinese'den Fenerbahçe'ye transfer olan Becao, 38 maça çıktı ve 2 gol, 1 asistle oynadı.