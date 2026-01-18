Son fırtına Lovik

Trabzonspor, sol bek transferi için Darlin Yongwa ve Jacques Ekomie isimleri üzerinde çalışmalar yapıyordu. Ancak dün sürpriz bir gelişme yaşandı ve bordo mavili takım, scout ekibinin onayıyla Parma'da forma giyen Mathias Lovik ile anlaşmaya vardı. Karadeniz devinin, 22 yaşındaki oyuncu için Serie A ekibine 3 milyon Euro bonservis ödeyeceği öğrenildi. 1.83 cm boyundaki futbolcu, sol bekin dışında sağ bekte ve orta sahanın solunda da görev yapabiliyor. Yakın zamanda Türkiye'ye getirilmesi planlanan Lovik'in, sağlık kontrolünün ardından 4.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Kendini hem savunmada hem da hücumda geliştiren oyuncu, potansiyeli yüksek bir profil olarak görülüyor.



TRABZON İKİNCİ YARIYI KOCAELİ'DE AÇIYOR

Trabzonspor, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının ilk maçında Kocaelispor deplasmanında sahaya çıkıyor. Ligde son 2 sınavında 5 puan kaybeden ve galibiyet alamayan bordo-mavililer, kendini affettirmek istiyor. Takımda sakatlıkları bulunan Savic, Vişça ve Baniya forma giyemeyecek. İyileşen Zubkov, Okay ve Mustafa uzun bir aradan sonra takıma dönecek. İlk 11'de başlayacak yeni transfer Nwaiwu, ilk lig maçına çıkacak. Teknik heyet, son dönemde bireysel hatadan yenilen goller ve duran top organizasyonunda yaşanan aksaklıklar üzerinde durarak oyun planında değişiklikler yapacak.