Sudan ucuz kulübe!

Transfere 135 milyon Euro harcayan ve 287 milyon Euro kadro değerine sahip Galatasaray'ın dün yedek kulübesi eksiklerden dolayı zayıf kaldı. Maç kadrosunu tamamlamak için iki kaleciyi (Günay&Batuhan) kulübeye alan Okan Buruk, altyapıdan Dağhan Kahraman, Eyüp Can Karasu ve Cihan Akgün'ü yedek soyundurdu. Toplam değerleri 10 milyon Euro olan Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Kazımcan ve Yusuf Demir ise Gaziantep FK karşısında hamle oyuncusu olarak şans bekledi.
Cezalı Torreira ve sakat Sara'nın yokluğunda orta saha merkezinde Lemina-İlkay ikilisi görev yaptı. Osimhen, Jakobs, Singo ve Arda da dün kadroda yoktu.