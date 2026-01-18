Torreira mutlu bir yere gitmiyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 53 dakika, 54 saniye olan topun oyunda kalma süresiyle ilgili konuştu. Müsabakanın çok durduğunu belirtirken, "Maç oynanmadı. Topun oyunda kalma süresi düşüktü. Hakemler de oyunun durmasını seviyor. Sevgili MHK başkanımız da destekliyor, 'Oyunu durdurun' diyor herhalde. Bir FIFA hakeminin yönetimi oyun durdurma üzerineydi" dedi. Menajerinin, "Brezilya'dan bir kulüp, Torreira'yı istiyor. Torreira motivasyonunu kaybetmiş durumda, evine yakın bir takımda oynamak istiyor" dediği oyuncuyla ilgili de soruya şu yanıtı verdi: "Torreira ile ilgili birçok şey çıktı. Torreira'dan bize gelen hiçbir şey olmadı. Gayet mutlu. Fethiye'deki maç gününde ayağında sakatlık vardı, maç günü geldi ve takımı destekledi."

TRİBÜNLER PROTESTO ETTİ

Süper Kupa'nın kaybedilmesi ve transferde geç kalınması, G.Saray taraftarının moralini bozdu. Yönetime protestolar başladı ve sarı-kırmızı tribünlerde uzun süre sonra Gaziantep FK maçında boşluklar gözlendi. Kulübe devredilen 5 binin üzerinde biletin soğuk İstanbul akşamında alıcısı çıkmadı. Maçı yaklaşık 35 bin kişi izledi. Tribünler, futbolcuları ıslıklarken başkan Dursun Özbek ve yönetimi istifaya çağırdı. Okan Buruk'a da tepki vardı.

TELAFİSİ ÇARŞAMBA

"Transfer için başkanla bugün bir araya geleceğiz. Bu hafta bizim için kritik. En kısa zamanda takviyeleri yapıp... Yarış olsun, herkes zorlansın. Bu maçta üzdüğümüz taraftarımızı, çarşamba günü Atletico Madrid maçında sevindireceğiz."

BEL ALTI ŞEYLER!

BEBEK'TE bir otelin yakınındaki manavdan çıkış görüntüleriyle ilgili soruyu da Buruk şöyle yanıtladı: "Komik, saçma şeyler görüyoruz. Evimin 500 metre ilerisindeki manava gidişim... Manavdan yaptığım alışverişin dekontunu çıkardım. O dönem nektar zamanıydı, hünnap vardı, avokado, mango almışım. Bir meyveyi de yemiştim. Çıkarken elimdeydi. Ben sokağa, yere hiçbir şey atmam. Alıp cebime attım. Bu hassasiyette bir insanım. 'Elinde ne var?' diyorlar, meyve yedim, arabam oradaydı, valeye bırakmıştım, poşetleri arabaya gönderttim. 'Poşetler nerede?' diyorlar. Saçma sapan bel altı şeyler oluyor. Gülüyorum geçiyorum. Kafaya takmıyorum. Sadece işime, takımıma odaklanıyorum."