Adım adım Onyedika

Bir türlü gerçekleşmeyen orta saha transferi, Club Brugge'den Raphael Onyedika'yı her geçen gün Galatasaray'a yaklaştırıyor. Belçika ekibi, bonuslarla 14 milyon Euro'yu bulacak bir teklifle Onyedika'yı satmaya hazır durumda. Son çare olarak Nijeryalı oyuncuyu gören sarı-kırmızılılar, başta Fofana olmak üzere İtalya'da birçok yıldız için şartlarını zorladı ancak henüz sonuç alamadı. Onyedika sezon başında da gündeme gelmişti. Bu hafta içi oynanacak Şampiyonlar Ligi maçlarının ardından Onyedika konusu netlik kazanacak. 24 yaşındaki futbolcu, G.Saray'la ilgili son bilgileri milli takımdan arkadaşı Osimhen'den aldı. 24 yaşındaki oyuncu bu sezon 24 maçta 2 gol-1 asiste imzasını koydu.