Başkent’te gülen yok!

Ligin ilk devresini üst üste aldığı 3 yenilgiyle kapatan Samsunspor deplasmanda Gençlerbirliği ile berabere kaldı.
Başkent ekibinin başında çıktığı ilk maçta Trabzonspor'u 4-3 deviren teknik direktör Metin Diyadin ise kırmızı-beyazlılara diş geçiremedi. 30. dakikada uzun pasla savunmanın arkasına sarkan Mouandilmadji'nin vuruşuyla kaleye yönelen topu Zuzek, çizgi önünde uzaklaştırdı. 38. dakikada Karadeniz ekibi öne geçti. Mendes'in sağ kanattan ortasında ceza sahasında Yalçın Kayan'ın müdahalesiyle topla buluşan Mouandilmadji skoru 1-0 yaptı. 60. dakikada ceza sahası içinde Oğulcan'ın kafayla indirdiği topu ağlara gönderen Koita, tabelayı 1-1'e getirdi. Ankara'da başka gol olmayınca puanlar paylaşıldı.