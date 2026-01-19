Ben nerede yanlış yaptım

Süper Lig'de ikinci yarıyaİşte sarı-kırmızılı takımı krizin eşiğine getiren süreçte yaşananların özeti:Sezon başında transfere 135 milyon Euro harcayan Galatasaray +2 kontenjanını dolduramadı, yedek kulübesini zayıf bıraktı.Şampiyonlar Ligi'nde US Gilloise, Süper Kupa'da Fenerbahçe ve Süper Lig'de Gaziantep FK eksik Aslan'a çelmeyi taktı.Farklı kazanılan Antalyaspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarında son golleri atan İcardi'ye Osimhen'in yokluğunda güvenildi ve yedek forvet takviyesi gerçekleşmedi.Bir transfer döneminde daha geç kalan Galatasaray son maçta sadece iki oyuncu değişikliği yapabildi.Loca-kombine ve GS Store satışlarında kulübüne koşulsuz destek olan sarı-kırmızılı taraftarlara aynı fedakârlık yönetim cephesinden gelmedi.Tribünlerde istifa sesleri yükseldi.