Ben nerede yanlış yaptım

Süper Lig'de ikinci yarıya Gaziantep FK beraberliğiyle başlayan lider Galatasaray'da yönetim istifaya davet edildi, taraftarın tepkisinden teknik direktör Okan Buruk ve oyuncular da nasibini aldı.
İşte sarı-kırmızılı takımı krizin eşiğine getiren süreçte yaşananların özeti:
HATALI PLANLAMA
Sezon başında transfere 135 milyon Euro harcayan Galatasaray +2 kontenjanını dolduramadı, yedek kulübesini zayıf bıraktı. Üst üste yaşanan sakatlıklar ve cezaların faturası 3 kulvarda ödendi.
Şampiyonlar Ligi'nde US Gilloise, Süper Kupa'da Fenerbahçe ve Süper Lig'de Gaziantep FK eksik Aslan'a çelmeyi taktı.
ARTIK KURTARICI DEĞİL
Farklı kazanılan Antalyaspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarında son golleri atan İcardi'ye Osimhen'in yokluğunda güvenildi ve yedek forvet takviyesi gerçekleşmedi. Fizik olarak hâlâ takımın çok gerisinde kalan İcardi, Fenerbahçe derbisinde döküldü, Gaziantep FK karşısında net fırsatları harcadı.
TRANSFERDE GEÇ KALDI
Bir transfer döneminde daha geç kalan Galatasaray son maçta sadece iki oyuncu değişikliği yapabildi. Dar rotasyonda sıkışan teknik patron Okan Buruk artık rakiplerini çözemiyor; kulübeden geçmişte Gomis, Midtsjö ve Ziyech gibi isimlerden aldığı katkıyı arıyor.
TRİBÜNLE BAĞ KOPTU
Loca-kombine ve GS Store satışlarında kulübüne koşulsuz destek olan sarı-kırmızılı taraftarlara aynı fedakârlık yönetim cephesinden gelmedi. Süper Kupa'da yağmurluk fiyaskosunu 45 bin TL'ye ulaşan pahalı maç biletleri takip etti.
Tribünlerde istifa sesleri yükseldi.