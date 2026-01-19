Beşiktaş seri için sahada

Süper Lig'de Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Fenerbahçe ve Keçiörengücü galibiyetleriyle 3 maç üst üste sevinç yaşayan Beşiktaş, ligin ikinci yarısına ümitli başlıyor. Siyah-beyazlılar bugün sahasında Kayserispor'u konuk edecek. İki takım ligde 49 kez karşı karşıya gelirken Beşiktaş 30 galibiyet aldı, 10 maçı sarı-kırmızılı takım kazandı. Beşiktaş, Kayserispor'u sahasında konuk ettiği son 12 maçta hiç yenilmezken sadece 1 beraberlik aldı.Nijerya-Cezayir maçında sakatlanan Ndidi'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama olduğu açıklandı. Nijeryalı oyuncunun 2-3 maç kaçırması bekleniyor.