Fazlasını yapmalı

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, soğuk havaya rağmen Kocaeli'de kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür ederken maçla ilgili "İlk yarıda gayet iyiydik, pozisyonlar da yakaladık. Geriden dönmek, son dakika golü Allah'ın lütfu. Kazanmak istediğimizi, bu işi iyi yapmak istediğimizi göstermemiz lazım.Deneyimli hoca, Muçi ile ilgili soruya ise "cevabını verdi.Trabzonspor, Mathias Lovik ve kulübü Parma ile prensip anlaşmasına vardı. Dün Parma'nın Genoa ile oynadığı maçın kadrosunda yer alan sol bek, daha sonra takım arkadaşlarıyla vedalaştı. 22 yaşındaki oyuncu, kulüpler arasındaki yazışmaların tamamlanmasıyla birlikte bugün ya da yarın Türkiye'ye gelecek. İstanbul'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra Trabzon'a giderek bordo-mavili takıma katılacak.Al-Ahli'nin kadrosuna katmak istediği ve Trabzon'a bonuslarla birlikte 15 milyon Euro önerdiği Augusto, kesin kararını veriyor. Brezilyalı forvetin Suudi ekibinin yetkilileri ile bugün bir araya geleceği ve transferin netlik kazanacağı belirtildi. Augusto'nun ayrılma ihtimaline karşılık Karlsbakk'ı listesine dahil eden Trabzon, prensip anlaşmasına varmıştı. Norveçli golcünün bordo-mavililerden haber beklediği belirtildi.Danylo Sikan, Anderlecht yolcusu. Bordo-mavili takımda üçüncü forvet konumuna düşen Ukraynalı santrfor için Belçika ekibinin yaptığı 4 milyon Euro'luk teklifi kabul eden Trabzonspor, anlaşmaya sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesinin konulmasını istiyor. Bu talebin de Anderlecht tarafından onaylanması halinde transferin resmiyete döküleceği kaydedildi.