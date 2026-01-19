Hasreti gideremediler

Devre arasında yaptığı flaş transferlerle dikkat çeken Kasımpaşa, sahasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. İstanbul ekibinde Fenerbahçe'den gelen İrfan Can Kahveci ile Eyüp'ten alınan Kerem Demirbay 11'de maça başladı.
Cenk Tosun ise 88'de oyuna girerken, hazır olmayan Brezilyalı savunmacı Becao ise kadroda yer almadı. Akdeniz takımının yeni teknik direktörü Sami Uğurlu, kupadaki G.Birliği yenilgisinin ardından lige de beraberlikle başladı. Kasımpaşa'nın başında 4. maçına çıkan Emre Belözoğlu ise henüz galibiyet sevinci yaşaşamadı.
Antalyaspor'un Süper Lig'deki 3 puan hasreti 7'ye, Paşa'nın ise 5 karşılaşmaya yükseldi.