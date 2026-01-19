Hasreti gideremediler

Devre arasında yaptığı flaş transferlerle dikkat çeken Kasımpaşa, sahasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.Cenk Tosun ise 88'de oyuna girerken, hazır olmayan Brezilyalı savunmacı Becao ise kadroda yer almadı. Akdeniz takımının yeni teknik direktörü Sami Uğurlu, kupadaki G.Birliği yenilgisinin ardından lige de beraberlikle başladı.Antalyaspor'un Süper Lig'deki 3 puan hasreti 7'ye, Paşa'nın ise 5 karşılaşmaya yükseldi.