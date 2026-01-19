Kaldı bir!

Türkiye Kupası'nda çarşamba günü oynanan Beyoğlu Yeni Çarşı karşısında tek golle Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren Talisca, Alanyaspor deplasmanında 2 golle 3 puana imzasını attı. Sambacı, Süper Lig kariyerinde ilk kez 3 maçlık seri yakaladı. Konya'ya 2, Eyüp'e bir gol atan tecrübeli yıldız, Alanyaspor deplasmanında da 2 golle yıldızlaştı. Ligde 18. karşılaşmasında 11. golünü atan Talisca 13 golle Shomurodov'un (Başakşehir) ardından Onuachu (Trabzon) ile birlikte ikinci sıraya yerleşti.Zorlu Alanya deplasmanından galibiyetle dönen Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco kulüp tarihine geçti. 15 Süper Lig maçını kaybetmeyen İtalyan asıllı Alman hoca (10G-5B), sarı-lacivertli kulübün tarihinde ilk 15+ karşılaşmasını namağlup geçen üçüncü teknik adam oldu.Asensio, Talisca'nın skoru 3-2'ye getiren golünde asisti yapan isimdi. İspanyol yıldız bu sezon 9 gol-7 asistle 16 gole direkt etki etti. Ayrıca Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta da asist yapan ilk oyuncu oldu.F.Bahçe'nin Samsunspor'dan transferi Musaba ayağının tozuyla çıktığı Süper Kupa maçında 2 asist yapmıştı. Tecrübeli futbolcu dün skoru 2-2'ye getirip takımını umutlandıran isim oldu.Sarı-lacivertli ekip, 3-2 kazandıkları karşılaşmanın ardından olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul'a dönemedi. Geceyi Alanya'da geçiren takım bugün yola çıkacak.Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde 1964-65 ve 2005-06'nın ardından ilk 18 maçını mağlubiyet almadan geçtiği üçüncü sezonu yaşıyor (12G-6B).