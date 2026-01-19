Kartal Asllani’ni buldu!

Beşiktaş, orta saha takviyesinde uzun süre Salih Özcan için görüşmelerde bulunmuştu. Ancak milli futbolcunun menajerinin 4 milyon Euro maaş ve imza parası isteği sonrası görüşmeler durdu.Sezonun başında bonservisinin bulunduğu İnter'den Torino'ya kiralanan ancak bu ekipte de istediği ortamı bulamayan Arnavut oyuncu yeni kulüp arayışında. İtalya'dan Genoa ve İspanya'dan ise Girona'nın ilgilendiği 23 yaşındaki orta saha için Beşiktaş mali şartlarda bilgi aldı.Empoli altyapısında başladığı kariyerinde Inter'de 99 maça çıkan oyuncu 4 gol atarken 5 kez de asist katkısı sağladı. Bu sezon Torino'da 16 maçta 1155 dakika sahada kalan Asllani, gol ya da asist katkısı veremedi.