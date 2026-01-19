Kütüphane açtı

F.Bahçe Başkanı Sadettin Saran, 'Her Deplasman Bir Okul' projesiyle 1907 Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliği Mersin Üniversitesi Örgütlenmesi tarafından Alanya'da yaptırılan kütüphanenin açılışını, Kestel Akdeniz İlkokulu'nda gerçekleştirdi.
DURAN'IN CEZASI KALKTI
Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile 1-1 biten karşılaşmanın 90+1'inci dakikasında kırmızı kart gören Jhon Duran'a UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından 2 maç ceza verilmişti. Fenerbahçe yönetiminin karara itirazı sonuçlandı. Ceza 1'e indi. Brann'a karşı forma giyemeyen Jhon Duran, perşembe günü Aston Villa maçında oynayabilecek.
SON KARAR ÇARŞAMBA
En-Nesyri, İtalya ekibi Napoli ve Juventus'tan gelen teklifler için son kararını çarşamba günü verecek. İki ekip de 5 milyon Euro kiralama bedeli ve 20 milyon Euro satın alma opsiyonu içeren benzer tekliflerini iletti. Fenerbahçe yönetimi oyuncusunun kararını bekliyor.
SZYMANSKİ RENNES'DE!
Fenerbahçe'nin yeni sezon planlamasında düşünmediği Szymanski'nin temsilcisi, Rennes ile 9+2 milyon Euro karşılığında el sıkıştı. Polonyalı 10 numara transfer görüşmeleri nedeniyle dün oynanan Alanyaspor karşılaşmasının kadrosunda da yer almadı.