Kütüphane açtı

F.Bahçe Başkanı Sadettin Saran, 'Her Deplasman Bir Okul' projesiyle 1907 Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliği Mersin Üniversitesi Örgütlenmesi tarafından Alanya'da yaptırılan kütüphanenin açılışını, Kestel Akdeniz İlkokulu'nda gerçekleştirdi.Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile 1-1 biten karşılaşmanın 90+1'inci dakikasında kırmızı kart gören Jhon Duran'a UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından 2 maç ceza verilmişti. Fenerbahçe yönetiminin karara itirazı sonuçlandı. Ceza 1'e indi. Brann'a karşı forma giyemeyen Jhon Duran, perşembe günü Aston Villa maçında oynayabilecek.En-Nesyri, İtalya ekibi Napoli ve Juventus'tan gelen teklifler için son kararını çarşamba günü verecek. İki ekip de 5 milyon Euro kiralama bedeli ve 20 milyon Euro satın alma opsiyonu içeren benzer tekliflerini iletti. Fenerbahçe yönetimi oyuncusunun kararını bekliyor.Fenerbahçe'nin yeni sezon planlamasında düşünmediği Szymanski'nin temsilcisi, Rennes ile 9+2 milyon Euro karşılığında el sıkıştı. Polonyalı 10 numara transfer görüşmeleri nedeniyle dün oynanan Alanyaspor karşılaşmasının kadrosunda da yer almadı.