Muçi varsa sorun yok!

Trabzonspor'un Beşiktaş'tan kiraladığı Ernest Muçi, bordo-mavili formayla çıktığı ilk 9 maçta skora katkı sağlayamamıştı ancak sonrasında oynadığı 6 maçta inanılmaz bir performansa imza attı. 8 gol bulup, 1 asist yaparak skoru 9 kez değiştirdi. Arnavut yıldız, Türkiye Kupası ile birlikte 10 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Ayrıca Burak Yılmaz'dan (2011-12) sonra üst üste 6 karşılaşmada bordo-mavili formayla gol atan ikinci futbolcu oldu. "Muçi'ye bu maçta gol attırmayacağız" diyen Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan'a ise cevap Trabzonspor'dan geldi. Kulüpten yapılan paylaşımda "O isterse atar" ifadeleri kullanıldı.Trabzonsporlu futbolcular, galibiyeti Kocaeli deplasmanında kendilerine destek veren bordo-mavili taraftarlarla birlikte kutladı.Sarı kart gören Mustafa Eskihellaç, cezalı duruma düştü. 28 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa maçında yok.Bu sezon ilk golü yediği Süper Lig maçlarından en fazla puan çıkaran takım olan Trabzonspor (11), Kocaelispor deplasmanında 1-0 geri düşmesine rağmen galip gelen ilk takım oldu.