Talisca’nın bizimle kalması çok önemli

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, iki kez geriye düşüp kazandıkları Alanya maçı sonrasıBizim için çok kötü bir ilk yarıydı. Değişikliklerden sonra işler daha iyi hale geldi.Alman hoca sözleşmesi sezon sonu bitecek Talisca içinse yönetime mesaj gönderdi:F.Bahçe'nin kaptanı Skriniar, devre arasındaki taktik değişikliğinin galibiyette önemli rol oynadığını söyledi. Slovak stoper, "Çok önemli bir galibiyet aldık. Bazen iyi performans gösteremezsiniz ama karakterimizle maçı döndürmeyi başardık. Hocamız devre arasında gerekenleri söyledi. Taktik değiştirdik ve sonucu aldık. En iyi halimiz olmasa da kazanmamız gerekiyordu bunu da başardık" dedi.F.Bahçe'nin Futbol Şubesi'nden sorumlu yöneticisi Ertan Torunoğulları, N'Golo Kante transferini bitirmek için gittiği Abu Dabi'den döndü ama Fransız yıldızı getiremedi. Al-İttihad Kulübü, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fransız oyuncunun menajerinin aldığı tutuma kızdığı için işi yokuşa sürdüğü öğrenildi.Transferin durumu bugün belli olacak.