Şampiyonlar Ligi’nde Bodo/Glimt, Manchester City’i devirdi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7.haftasında Manchester City, Bodo/Glimt'e konuk oldu. Aspmyra Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı.

Norveç ekibine galibiyeti getiren golleri; 22 ve 24. dakikalarda Kasper Hogh ile 58. dakikada Jens Petter Hauge kaydetti. Manchester City'nin tek sayısı ise 60. dakikada Rayan Cherki'den geldi.

Konuk ekipte Rodri, 62. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. İspanyol yıldız, bu kartla Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

Bu sonucun ardından Manchester City, 13 puanda kalırken, Bodo Glimt 6 puana yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında son maçında Manchester City, Galatasaray'ı ağırlayacak. Bodo Gilmt, Atletico Madrid deplasmanına gidecek.