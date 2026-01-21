Abraham’da son tango

Aston Villa'dan iki yetkili, önceki akşam Beşiktaş'ın Süper Lig'de oynadığı Kayserispor maçını tribünden takip etti. İngiliz ekibini temsilen Fenerbahçe ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşması için İstanbul'da bulunan Aston Villalı idareciler, Başkan Serdal Adalı ile yüz yüze gelerek tanıştılar ve Tammy Abraham için transfer isteklerini dile getirdiler. Dün görüşmeler hız kazandı. İngiliz ekibinin yetkililerinin, 20 milyon Euro bonservis bedeline kadar çıktığı ancak Beşiktaş'ın beklentisinin 22-23 milyon Euro seviyesinde olduğu aktarıldı.
Transferin, siyah-beyazlıların isediği rakam ile olumlu sonuçlananacağı öngörülüyor. Abraham da kulüplerin anlaşmasını ve Aston Villa'ya 4.5 yıllık imza atmayı bekliyor. Transferin imzaya dönüşmesi an meselesi.