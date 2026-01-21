Burak yılmaz’a 3 maç ceza

KOCAELİSPOR ile oynanan Türkiye Kupası maçında kırmızı kart gören Gaziantep Teknik Direktörü Burak Yılmaz'ın cezası belli oldu. PFDK, genç çalıştırıcıyı, müsabaka görevlilerine yönelik hakaret ve tehdidi nedeniyle 3 resmi karşılaşmadan men etti ve 80 bin TL para cezas ı verdi.
Galatasaray karşılaşmasında tribünde olan Yılmaz, Konya ve G.Birliği maçlarında da takımını yalnız bırakacak. Bu arada Gaziantep forması giyen Tayyip Talha Sanuç ise rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü sebebiyle 2 resmi maçtan men cezası aldı. O da cezasını Konya karşılaşmasıyla tamamlayacak.