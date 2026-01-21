Burak yılmaz’a 3 maç ceza

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

KOCAELİSPOR ile oynanan Türkiye Kupası maçında kırmızı kart gören Gaziantep Teknik Direktörü Burak Yılmaz'ın cezası belli oldu. PFDK, genç çalıştırıcıyı, müsabaka görevlilerine yönelik hakaret ve tehdidi nedeniyleGalatasaray karşılaşmasında tribünde olan Yılmaz, Konya ve G.Birliği maçlarında da takımını yalnız bırakacak. Bu arada Gaziantep forması giyen Tayyip Talha Sanuç ise rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü sebebiyle 2 resmi maçtan men cezası aldı. O da cezasını Konya karşılaşmasıyla tamamlayacak.