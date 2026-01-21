Fenerbahçe, Aston Villa maçına hazır

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenmanda daha sonra pas çalışması yapıldı.Tedavileri devam eden Archie Brown ile Levent Mercan'ın yanı sıra izinli olan Youssef En-Nesyri antrenmana katılmadı.İdman öncesi toplantı odasında Marco Asensio'nun doğum günü kutlandı.Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Aston Villa maçının taktiği üzerinde duruldu.