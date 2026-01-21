Herkese göstereceğiz

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Atletico Madrid'i yenerek iç sahadaki zaferlere bir yenisini eklemek istediklerini vurguladı. "Bu karşılaşma 'artık varız' diyebileceğimiz bir maç" sözleriyle motivasyonunu da ortaya koyan Buruk, şunları söyledi: "En iyisini yapacağız. Oyuncularıma güveniyorum. Beklentiler çok yüksek bizden. Biz de bu beklentilere cevap vermek istiyoruz. Doğrularımız, yanlışlarımız var. Bunu kabul ediyorum. Bazen hata yaparız. Her şeyimizi verdiğimizden emin olun. Vermeye de devam edeceğiz. Bu anlamda da yarın (bugün) nasıl bir atmosfer, nasıl bir takım olduğumuzu gösterme günü."

TORREİRA: BEN BU TAKIMA AŞIĞIM, GİTMİYORUM!

ARA transferde ayrılacağı iddiaları gündeme gelen Lucas Torreira, konuyu net sözlerle kapattı. "Zor dönemden geçiyoruz ama sakin olmalıyız" diyen Uruguaylı oyuncu şöyle devam etti: " G.Saray'da oynamaktan mutluyum. Bu takımda geçirdiğim 3.5 seneden çok keyif aldım. Hocamız ile ağladığımız zamanlar oldu. Bazıları mutluluktan, bazıları da üzüntüden. Babam, sağlık açısından iyi bir dönem geçirmiyor. Ben gideceksem, benden duyarsınız. Şu anda gitmek istemiyorum. Aşığım bu takıma. Ayrıca benim önceliğim her zaman ailem olacak."