Okan Buruk: Kazansak ilk 8’i bile düşünebilirdik!

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının 7. haftasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren Okan Buruk, "90+4'te çok net bir pozisyon, maçı bitirirdik. Kazansak, 12 puan ve ilk 8'i bile düşünebilirdik. Şimdi ilk 16'yı düşünüyoruz, büyük ölçüde ilk 24 içinde olduğumuzu düşünüyoruz. 9 puanın ilk 24'e girebileceğini düşünüyordum, 10 puan ve ilk 24'te olacağız diye tahmin ediyorum" dedi.
Müsabakaya dair görüşlerini sürdüren Okan Buruk, "Topa sahip olduğumuz anlarda, topun arkasına doğru geçtiğimiz anlarda iyi şeyler yaptık. Baskılar ikinci yarı takımı da yormaya başladı. Gabriel Sara girdikten sonra daha dengeli oyun oldu. Kazanmak için şans geldi ama olmadı. Beraberlik de çok önemliydi, bu puanı aldığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.