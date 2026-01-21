Okan Buruk: Kazansak ilk 8’i bile düşünebilirdik!

Müsabakaya dair görüşlerini sürdüren Okan Buruk, "Topa sahip olduğumuz anlarda, topun arkasına doğru geçtiğimiz anlarda iyi şeyler yaptık. Baskılar ikinci yarı takımı da yormaya başladı. Gabriel Sara girdikten sonra daha dengeli oyun oldu. Kazanmak için şans geldi ama olmadı. Beraberlik de çok önemliydi, bu puanı aldığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.