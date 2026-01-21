Saatleri sayıyor

Son 9 resmi maçını kaybetmeyen (6G- 3B), üst üste 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Beşiktaş'ta yüzler gülmeye başladı. Siyah-beyazlılar bir yandan elindeki oyuncularla vedalaşırken, diğer yandan kadrosunu güçlendirmek için çalışıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ara transfer döneminde en çok istediği oyuncu olan Emmanuel Agbadou'nun takıma katılmasına artık sadece saatler kaldı. 28 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş şartlarını zorladı ve teklifini kiralama bedeliyle birlikte satın alma maddesi dahil 15 milyon Euro'ya kadar çıkardı. Tarafların artık final görüşmeleri yaptığı belirtildi. Fildişi Sahilli futbolcunun, transferinin bugün ya da yarın sonuçlandırılarak İstanbul'a getirilmesi bekleniyor.

BAVULUNU HAZIRLADI

Agbadou'nun da kulüplerin el sıkışmasıyla birlikte yola çıkmak için hazırlıklara başladığı aktarıldı. Beşiktaş'ta forma giymeyi çok isteyen tecrübeli stoper ile yapılan anlaşma 3.5 yıllık olacak. Siyah-beyazlılarla, Wolverhampton arasındaki ödeme planı konusu tamamlandığında deneyimli oyuncu, kendisini Haziran 2029'a kadar Beşiktaş'a bağlayan imzayı atacak.