Sevgililer günü’nde dev buluşma

Giriş Tarihi: 21.01.2026

SÜPER Lig'de 20, 21 ve 22. hafta maçlarının programı açıklandı. Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 22. haftada oynanacak karşılaşmanın tarihi dikkat çekti. 14 Şubat Cumartesi günü yani Sevgililer Günü'ne denk gelen mücadele, Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak.
İşte 3 haftanın programı:
20. HAFTA: 30 Ocak Cuma: 20.00 Antalya-Trabzon, Kasımpaşa- Samsun, 31 Ocak Cumartesi: 14.30 Alanya- Eyüp, 17.00 Başakşehir- Rize, 20.00 Göztepe-Karagümrük, Beşiktaş-Konya, 1 Şubat Pazar: 17.00 G.Birliği-G.Antep, 20.00 G.Saray-Kayseri, 2 Şubat Pazartesi:
20.00 Kocaeli-F.Bahçe.
21. HAFTA: 7 Şubat Cumartesi: 14.30 Karagümrük- Antalyaspor, 20.00 Samsunspor- Trabzonspor, 8 Şubat Pazar:
14.30 Eyüpspor-Başakşehir, 17.00 Konyaspor-Göztepe, Çaykur Rize- Galatasaray, 20.00 Beşiktaş- Alanyaspor, 9 Şubat Pazartesi: 17.00 Kayseri-Kocaeli, 20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa,F.Bahçe-G.Birliği.
22. HAFTA: 13 Şubat Cuma: 20.00 G.Saray-Eyüp, Antalya-Samsun, 14 Şubat Cumartesi: 14.30 G.Birliği-Ç. Rize, 17.00 Alanya-Konya, 20.00 Trabzon-F.Bahçe, 15 Şubat Pazar: 14.30 Kocaeli-G.Antep, 17.00 Göztepe-Kayseri, 20.00 Başakşehir- Beşiktaş, 16 Şubat Pazartesi: 20.00 Kasımpaşa-Karagümrük.

