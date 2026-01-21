Türkiye Kupası’nda 3. hafta başlıyor

Atv ve A Spor'dan ekranlara gelen, 3 grupta oynanan karşılaşmalarla tüm Türkiye'yi kucaklayan Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta maçlarının programı açıklandı. 3 Şubat Salı günü 4 müsabakayla başlayacak büyük heyecan, 5 Şubat'ta tamamlanacak. İşte maçlar:
3 ŞUBAT SALI
13.00 Iğdır-Antalya
15.30 Samsun-Bodrum
18.00 Ç.Rize-Beyoğlu Y.Ç.
20.30 Trabzon-Fethiye
4 ŞUBAT ÇARŞAMBA
13.00 Bolu-Alanya
15.30 Karagümrük-Başakşehir
18.00 Gençlerbirliği-Eyüp
20.30 Galatasaray-İstanbulspor
5 ŞUBAT PERŞEMBE
13.00 Keçiörengücü-Gaziantep
15.30 Konya-Aliağa Futbol
18.00 Kocaelispor-Beşiktaş
20.30 Fenerbahçe-Erzurum