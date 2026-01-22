Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Dele-Bashiru bombası
Giriş Tarihi: 22.01.2026

Dele-Bashiru bombası

Fırtına, orta sahayı Lazio’lu yıldızla güçlendirmek istiyor. 2023-24’te Hatayspor forması da giyen futbolcu, Türkiye’ye dönmeye sıcak bakıyor

YUNUS EMRE SEL
Transferlerde gaza basan Trabzonspor'da sürpriz bir oyuncu gündeme geldi: Fisayo Dele-Bashiru… Bordo-mavililer, Temmuz 2024'te Hatayspor'dan Lazio'ya giden ancak beklenen patlamayı yapamayan 24 yaşındaki futbolcuyu radarına aldı. İtalyan basınından Laziochannel'a göre; Nijeryalı orta saha konusunda Trabzonspor yönetimi ile Lazio kurmayları arasında sıcak temas gerçekleşti. Teknik heyetin de beğendiği Dele- Bashiru için Trabzonspor'un, oyuncunun Türkiye kariyerini göz önünde bulundurarak transferde ısrarcı davrandığı ve Lazio'nun kapısını resmi teklifle çalacağı belirtildi. Dele-Bashiru, yeniden Süper Lig'e gelmeye sıcak bakıyor.
