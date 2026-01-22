Domenico Tedesco’dan ayrılık ve transfer cevabı!

Talisca'nın ikinci yarıda oyuna dahil olmasına dair soruya Domenico Tedesco, "Bugün aslında çok iyi bir ilk yarı oynadık. İlk yarıda topa dokunamadılar. 8 maçlarını izledim, United, Tottenham, City, Chelsea maçlarını izledim. Hiçbiri bizim kadar pozisyona giremedi. Günün sonunda sonuç önemli ama benim için başka önemli şeyler de var. Talisca için başka ihtimalimiz yok. Bugün maksimum oynama süresi 35-40 dakikaydı. Biz de öyle yaptık" cevabını verdi.

Domenico Tedesco maça dair görüşlerini şu şekilde sürdürdü:

"Sadece fiziksel olarak değil, biz her maçta savaşıyoruz. Oyunumuzun temeli savaş. Savaşmıyorsak sabahları uyanmanın bir anlamı yok! Bugün savaşmaktan da fazlasını yaptık. Hem topa hakim olduk hem iyi pozisyon aldık hem pozisyon ürettik. Bu tarz takımlara karşı cesur oynarsanız alan bulurlar, kontratak yaparlar, fırsat bulurlar. Bizler takımımızın kimliğini değiştiremeyiz. Oyuncularımıza uygun kimlik bu. Onların maçlarını izledim. Chelsea, Tottenham, City, United bile bizim kadar pozisyon üretemedi. Bu iyi bir gösterge bizim için."