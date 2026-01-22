Kanatlanma zamanı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kanat oyuncusu almak istediklerini belirterek bu bölge için kaliteli bir oyuncu baktıklarını söylemişti. Siyah-beyazların en başından beri arzu ettiği isim; İnter'den Luis Henrique… Beşiktaş, 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna dahil edebilecek bir yöntem arıyor. Uzun yıllar sonra gerçek manada net bir sol kanat profili peşinde koşan siyah-beyazlılar, oyun kurucu özelliği de olan deneyimli ismin bu boşluğu doldurabileceğine inanıyor.

DUMFRIES'IN SAKATLIĞI PLANLARI BOZDU

Beşiktaş, İtalyan ekibinin sağ kanat transferini yapmasını beklese de henüz istediği sonuç ortaya çıkmadı. İnter'de Dumfries'in sakatlığı sonrası sağda forma giymeye başlayan 24 yaşındaki isim için yönetimin bir hamle daha yapacağı belirtildi. Kartal, kanadı net doldurabileceğine inandığı Henrique konusunda teknik ekibin ısrarıyla satın alma şartıyla kiralama yolunu bir kez daha deneyecek.