Unai Emery: Fenerbahçe kupaya gidebilecek bir takım!

'HAYALİM ASTON VILLA'DA KUPALAR KAZANMAK'

Aston Villa'da kupalar kazanmak istediğini aktaran Emery, "Bizim için bu sene net bir hedef var o da kupayı kazanmak. Kupayı kazanırsanız Şampiyonlar Ligi'ne katılabiliyorsunuz. Benim Aston Villa'da kupa kazanma hayalim var. Fenerbahçe de kupaya gidebilecek bir takım. İşin sonunda benim hayalim Aston Villa'da kupalar kazanmak. Avrupa Ligi bu kupalardan birisi diyebilirim" sözlerini sarf etti.

'BİZE TECRÜBE KATTI'

Fenerbahçe'ye karşı önemli bir atmosferde oynamanın kendilerine tecrübe kattığını belirten Unai Emery, "Bugün çok önemli bir maçtı. Oyuncular bu atmosferde nasıl oynaması gerektiğini gösterdi. Bizim için çok önemliydi. Bize tecrübe kattı. 2 sene önce Konferans Ligi'nde Olympiakos'a kaybetmiştik, geçen sene de elendik. Tecrübelerimizle daha ileri gitmek istiyoruz" dedi.