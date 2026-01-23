Aslan resmen istedi

Sezon başında Trabzonspor'un Bastia'dan 5.5 milyon Euro'ya aldığı Oulai için G.Saray, ciddi şekilde ilgisini gösterdi. Bordomavili kulübün kapısını çalan Aslan'a, Fırtına ise isteklerini sıraladı: 40 milyon Euro+Ahmed Kutucu+sonraki satıştan pay… Karadeniz ekibi, 40 milyon Euro değer biçtiği oyuncusu için takas ve diğer bonuslar hariç en az 35 milyon Euro bonservis bekliyor. Eski kulübü Bastia'nın da kârdan %20 payı bulunuyor. Bu isteklerin ardından G.Saray düşünmek için süre istedi. Trabzonspor cephesi, indirime gitmeyeceklerinin ve Fildişili orta saha için son beklentilerinin bu olduğunun altını çizdi. Sarı-kırmızılıların ise 20 milyon Euro artı Ahmed Kutucu teklifi yaptığı iddia edildi. Bu sezon ligde 10 maça çıkan 19 yaşındaki futbolcu, 2 gol-3 asist katkısı verdi.



OSİMHEN'İ BEĞENDİ!

G.Saray, 19 yaşındaki oyuncunun +2 yabancı kontenjanına uygun olması nedeniyle peşine düştü. Oulai'nin, Osimhen'in paylaşımını beğenmesi dikkat çekti.

DOĞAN: FİYATI 40 MİLYON

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray'ın transfer teklifinde bulunduğu Christ Inao Oulai için A Spor'a önemli açıklamalar yaptı. Doğan, "Galatasaray'dan bir teklif geldi. Önemli bir kulüp. Çok hoş değil kulüp ismi vermek. Avrupa'dan da isteyen kulüpler var. Şu anda hiçbir anlaşma yok. Trabzonspor'un kafasındaki rakam bellidir. Bu oyuncuları almamızın sebebi tekrar satmak. Bizim beklentimiz 40 milyon Euro ve üstüdür. Yönetim olarak hedefimiz ekonomimizi sürdürebilir hale getirmek. Futbolcu satışı yapsak da her oyuncu için alternatif planımız hazır" ifadelerini kullandı