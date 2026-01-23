CANLI | Süper Lig’de Trabzonspor – Kasımpaşa maçı!

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN!

MUHTEMEL İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Ozan Tufan, Folcarelli, Oulai, Muçi, Zubkov, Olaigbe, Augusto.

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Frimpong, Kerem Demirbay, Cem Üstündağ, Ben Ouanes, İrfan Can Kahveci, Diabate, Gueye.

TRABZONSPOR 38 PUANDA

Süper Lig'de geride kalan 18 haftada Trabzonspor 38 puan toplama başarısı gösterdi.

Kasımpaşa ise şu ana kadar 16 puan topladı.