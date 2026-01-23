Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI | Süper Lig’de Trabzonspor – Kasımpaşa maçı!
Giriş Tarihi: 23.01.2026 17:32 Son Güncelleme: 23.01.2026 17:33

CANLI | Süper Lig’de Trabzonspor – Kasımpaşa maçı!

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Maçın canlı anlatımı ve detayları haberimizde…

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Karşılaşma Papara Park'ta oynanacak.

Müsabakada Ali Yılmaz düdük çalacak. Ali Yılmaz'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ile Abdullah Uğur Sarı üstlenecek. Trabzonspor – Kasımpaşa maçı saat 20.00'de başlayacak.

Mücadelenin canlı anlatımını ve detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN!

MUHTEMEL İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Ozan Tufan, Folcarelli, Oulai, Muçi, Zubkov, Olaigbe, Augusto.

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Frimpong, Kerem Demirbay, Cem Üstündağ, Ben Ouanes, İrfan Can Kahveci, Diabate, Gueye.

TRABZONSPOR 38 PUANDA

Süper Lig'de geride kalan 18 haftada Trabzonspor 38 puan toplama başarısı gösterdi.

Kasımpaşa ise şu ana kadar 16 puan topladı.

