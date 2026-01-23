CANLI | Süper Lig’de Trabzonspor – Kasımpaşa maçı!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Karşılaşma Papara Park'ta oynanacak.
Müsabakada Ali Yılmaz düdük çalacak. Ali Yılmaz'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ile Abdullah Uğur Sarı üstlenecek. Trabzonspor – Kasımpaşa maçı saat 20.00'de başlayacak.
Mücadelenin canlı anlatımını ve detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Ozan Tufan, Folcarelli, Oulai, Muçi, Zubkov, Olaigbe, Augusto.
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Frimpong, Kerem Demirbay, Cem Üstündağ, Ben Ouanes, İrfan Can Kahveci, Diabate, Gueye.
TRABZONSPOR 38 PUANDA
Süper Lig'de geride kalan 18 haftada Trabzonspor 38 puan toplama başarısı gösterdi.
Kasımpaşa ise şu ana kadar 16 puan topladı.