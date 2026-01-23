Göztepe, İstanbul ekiplerinden puanları topladı

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, RAMS Başakşehir FK, Kasımpaşa, Misirli.com.tr Fatih Karagümrük ve ikas Eyüpspor'un olduğu ligde rakiplerini 4 kez yenen Göztepe 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Ligin ikinci haftasında evinde Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Göz-Göz, 3'üncü hafta deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi. Göztepe 6'ncı haftada ise Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan Beşiktaş maçını 3-0 kazandı. Ertesi hafta İstanbul'da Eyüpspor'a konuk olan sarı-kırmızılılar sahadan golsüz beraberlikle ayrılıp 1 puanı hanesine yazdırdı.

Göztepe 8'inci haftada evinde bu kez Başakşehir'le karşı karşıya geldi ve maçı 1-0 kazanmasını bildi. 10'uncu hafta ise Galatasaray deplasmanına çıkan Göztepe renktaşına 3-1 kaybederek İstanbul temsilcilerine karşı ilk mağlubiyetini yaşadı. 12'nci haftada Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa'nın rakibi olan Göztepe mücadeleyi 2-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. İstanbul ekiplerinden şu ana kadar 14 puan alan Göztepe Avrupa yolunda önemli avantajlar yakaladı. Fenerbahçe maçına da galibiyet parolasıyla hazırlanan Göztepe, Kadıköy'de oynadığı son 10 resmi maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.