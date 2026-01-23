Inter, 2-0’dan 6 golle geri döndü!

Inter, Serie A'nın 22. haftasında Pisa ile karşı karşıya geldi. Inter, Pisa karşısında 6-2'lik skorla kazandı.
Inter'in gollerini 39'uncu dakikada penaltıdan Piotr Zielinski, 41'inci dakikada Lautaro Martinez, 45+2'nci dakikada Pio Esposito, 82'nci dakikada Federico Dimarco, 86'ncı dakikada Ange-Yoan Bonny ile 90+3'üncü dakikalarda Henrikh Mkhitaryan kaydetti. Pisa'da fileleri 11 ve 23'üncü dakikalarda Stefano Moreo havalandırdı.
Bu sonucun ardından Inter puanını 52'ye yükseltti. Pisa ise 14 puanda kaldı.