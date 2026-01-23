Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Inter, 2-0’dan 6 golle geri döndü!
Giriş Tarihi: 24.01.2026 01:09

Inter, 2-0’dan 6 golle geri döndü!

Serie A’nın 22. haftasında Inter, Pisa karşısında 6-2 galip geldi.

Inter, 2-0’dan 6 golle geri döndü!
  • ABONE OL

Inter, Serie A'nın 22. haftasında Pisa ile karşı karşıya geldi. Inter, Pisa karşısında 6-2'lik skorla kazandı.

Inter'in gollerini 39'uncu dakikada penaltıdan Piotr Zielinski, 41'inci dakikada Lautaro Martinez, 45+2'nci dakikada Pio Esposito, 82'nci dakikada Federico Dimarco, 86'ncı dakikada Ange-Yoan Bonny ile 90+3'üncü dakikalarda Henrikh Mkhitaryan kaydetti. Pisa'da fileleri 11 ve 23'üncü dakikalarda Stefano Moreo havalandırdı.

Bu sonucun ardından Inter puanını 52'ye yükseltti. Pisa ise 14 puanda kaldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Inter, 2-0’dan 6 golle geri döndü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz