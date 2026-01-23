İşte haftanın düdük çalacak hakemleri!

SÜPER Lig'de 19. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı. Lider G.Saray'ın Karagümrük mücadelesine Atilla Karaoğlan atandı. İşte bu hafta görev yapacak tüm hakemler:
BUGÜN
20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Ali Yılmaz
YARIN
14.30 Kayserispor-Başakşehir: Batuhan Kolak
17.00 Samsunspor-Kocaelispor: Yiğit Arslan
20.00 Karagümrük-G.Saray: Atilla Karaoğlan
PAZAR
14.30 Gaziantep FK-Konyaspor: Kadir Sağlam
17.00 Çaykur Rize-Alanyaspor: Halil Umut Meler
17.00 Antalya-Gençlerbirliği: Reşat Onur Coşkunses
20.00 Fenerbahçe-Göztepe: Cihan Aydın
PAZARTESI
20.00 Eyüpspor-Beşiktaş: Yasin Kol