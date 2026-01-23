İşte haftanın düdük çalacak hakemleri!

SÜPER Lig'de 19. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı. Lider G.Saray'ın Karagümrük mücadelesine Atilla Karaoğlan atandı. İşte bu hafta görev yapacak tüm hakemler:

BUGÜN

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Ali Yılmaz

YARIN

14.30 Kayserispor-Başakşehir: Batuhan Kolak

17.00 Samsunspor-Kocaelispor: Yiğit Arslan

20.00 Karagümrük-G.Saray: Atilla Karaoğlan

PAZAR

14.30 Gaziantep FK-Konyaspor: Kadir Sağlam

17.00 Çaykur Rize-Alanyaspor: Halil Umut Meler

17.00 Antalya-Gençlerbirliği: Reşat Onur Coşkunses

20.00 Fenerbahçe-Göztepe: Cihan Aydın

PAZARTESI

20.00 Eyüpspor-Beşiktaş: Yasin Kol