Kubilayhan Yücel: İleride daha iyi olacağız!

Giriş Tarihi: 23.01.2026 22:37

Adana Demirspor Teknik Direktörü Kubilayhan Yücel, Bandırmaspor maçının ardından konuştu.

İHA
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor, sahasında Bandırmaspor'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Kubilayhan Yücel şu sözleri dile getirdi:

"Bugün futbolcularımız gerçekten iyi bir mücadele ortaya koydular. Çok koştular, mücadele ettiler gayet iyiydi. Hepsini tebrik ediyorum. Maçın skoru bu olmamalıydı bana göre. İleride daha iyi olacağız. Biz sadece şu an gelecek yılın takımını ayakta tutmaya ve onları organize etmeye çalışıyoruz. Bandırmaspor'u da kutluyorum."

