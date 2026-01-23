Son 24’e kaldık seni de aldık

Atletico Madrid maçı sonrasında Başkan Dursun Özbek, yönetici Abdullah Kavukcu ve Okan Buruk statta transfer görüşmeleri yaptı. Mini zirvenin ardından Napoli forması giyen Noa Lang ile görüntülü konuşma gerçekleştirildi. Hollandalı oyuncu ile özel bir görüşme yapan Okan Burukmesajını verdi. Noa Lang için 2 milyon Euro kiralama ücreti ödeyecek olan sarıkırmızılılar, zorunlu olmayan satın alma bedelinde de Napoli ile anlaştı.