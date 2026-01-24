Aleksandar Stanojevic: Galatasaray’ın kalitesi farkı yarattı!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray'a iç sahada 3-1 mağlup olan Fatih Karagümrük'te teknik direktör Aleksandar Stanojevic mücadeleyi değerlendirdi.

Karşılaşma hakkında konuşan Aleksandar Stanojevic, "Bence ilk yarıda iyi oynadığımızı düşünüyorum fakat işin sonunda Galatasaray'ın kalitesi farkı yarattı. Hedeflerimiz için savaşmaya, çalışmaya devam ediyoruz. İleride sonuçların geleceğine inanıyorum" dedi.

Takıma takviye yapacaklarını belirten Aleksandar Stanojevic, "İlk yarıda iyiydik. İkinci yarıda odağımızı kaybettik ve sonuç istemediğimiz gibi oldu. Çözüm için çalışıyoruz. Transferler de gelecek. Sezon uzun ve beklemedeyiz" ifadelerini kullandı.