Beşiktaş’tan orta saha transferinde ters köşe! Rota İspanya

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar, ara transfer döneminde yapılacak takviyeler konusunda çalışmalarını hızlandırdı.
Beşiktaş'ın orta saha transferi konusunda sürpriz bir ismi gündemine aldığı öne sürüldü.
İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; Beşiktaş'ın Sevilla forması giyen Djibril Sow ile ilgilendiği belirtildi.
TEKLİF HAZIRLIĞI
Beşiktaş'ın 28 yaşındaki oyuncunun transferi için 6-8 milyon euroluk bir teklif hazırladığı ve bu düşüncesini oyuncunun temsilcisine ilettiği aktarıldı.
Sevilla'nın yeni transfer yapmak için oyuncu satışının gerektiği ifade edildi.