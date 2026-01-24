Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş’tan orta saha transferinde ters köşe! Rota İspanya
Giriş Tarihi: 24.01.2026 20:54

Beşiktaş’tan orta saha transferinde ters köşe! Rota İspanya

Beşiktaş’ın orta saha transferi için rotasını İspanya’ya çevirdiği ve tecrübeli futbolcu için teklifini hazırladığı belirtildi.

SABAH SPOR DIŞ HABERLER Futbol
Beşiktaş’tan orta saha transferinde ters köşe! Rota İspanya
  • ABONE OL

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar, ara transfer döneminde yapılacak takviyeler konusunda çalışmalarını hızlandırdı.

Beşiktaş'ın orta saha transferi konusunda sürpriz bir ismi gündemine aldığı öne sürüldü.

İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; Beşiktaş'ın Sevilla forması giyen Djibril Sow ile ilgilendiği belirtildi.

TEKLİF HAZIRLIĞI

Beşiktaş'ın 28 yaşındaki oyuncunun transferi için 6-8 milyon euroluk bir teklif hazırladığı ve bu düşüncesini oyuncunun temsilcisine ilettiği aktarıldı.

Sevilla'nın yeni transfer yapmak için oyuncu satışının gerektiği ifade edildi.

İsviçreli futbolcu, bu sezon Sevilla'da 18 maça çıktı. Djibril Sow, bu süreçte 2 gol sevinci yaşadı.

Djibril Sow'un Sevilla ile olan sözleşmesi 2029'da sona erecek. İsviçreli orta sahanın güncel piyasa değeri 7 milyon 500 bin euro.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş’tan orta saha transferinde ters köşe! Rota İspanya
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz