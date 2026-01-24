CANLI | Süper Lig’de Fatih Karagümrük – Galatasaray maçı!

Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
Mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Candaş Elbil üstlenecek.
Fatih Karagümrük – Galatasaray maçı saat 20.00'de başlayacak. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Doh, Berkay Özcan, Larsson, Barış Kalaycı, Serginho, Traore.
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.
G.SARAY 43 PUANDA
Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan 18 haftada 43 puan toplama başarısı gösterdi.
Fatih Karagümrük ise şu ana kadar 9 puan topladı ve son sırada yer aldı.