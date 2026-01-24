İşte En-Nesyri’nin tek tek rakamları

Youssef
En-Nesyri, İtalyan devi Juventus'a kiralandı. Sezon sonuna kadar Torino ekibinde oynayacak Faslı santrforun anlaşma detayları belli oldu. Fenerbahçe'deki performansından etkilenen ve forvet arayışında olan Juventus, 28 yaşındaki futbolcuya teklifte bulundu. En-Nesyri'nin, Juve'yi adı ve büyüklüğü nedeniyle tercih ettiği öğrenildi.
İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport, F.Bahçe'nin 5 milyon Euro kiralama bedeli alacağını yazarken, kontratta 19 milyon Euro da zorunlu olmayan opsiyon maddesinin bulunduğunu kaydetti. Ayrıca Torino kulübünün, oyuncunun yarım sezonda kazandığı 4 milyon Euro'yu da karşılayacağı öğrenildi.