Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kayserispor'da yeni transfer Denis Makarov şehre geldi!
Giriş Tarihi: 24.01.2026 17:20

Kayserispor'da yeni transfer Denis Makarov şehre geldi!

Kayserispor'un Dinamo Moskova'dan kadrosuna kattığı Denis Makarov, Başakşehir maçını tribünden takip etti.

İHA
Kayserispor’da yeni transfer Denis Makarov şehre geldi!
  • ABONE OL
Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'un yeni transferi Denis Makarov, Kayseri'ye geldi ve Başakşehir maçını tribünden izledi.

Sarı-kırmızılı takımın son olarak Dinamo Moskova forması giyen Denis Makarov ile her konuda anlaştı ve oyuncuyu Kayseri'ye getirdi. Kayseri2ye gelen 27 yaşındaki oyuncu Denis Makarov bugün oynanan Kayserispor ile Başakşehir maçını locadan takip etti.

Tecrübeli oyuncu Denis Makarov, Kayserispor ile yarın resmi sözleşmeye imza atacak ve ardından takımla ilk antrenmanına çıkacak.
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayserispor'da yeni transfer Denis Makarov şehre geldi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz