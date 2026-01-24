Osman Zeki Korkmaz: Bu takım karamsar olunacak bir takım değil!

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Iğdır FK'yi 3-0 yenen Vanspor FK'nın Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, kötü saha zeminine rağmen güzel bir maç çıkardıklarını belirtti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, maçı yöneten hakem Ozan Ergün ve arkadaşlarını tebrik etti.

Hakemlerin saha zeminine rağmen maçı güzel yönettiklerini ifade eden Korkmaz, şunları kaydetti:

"Umarım bu tarz yönetimler ülkemize çoğalır. Futbolcularımızın alıştığı basit faulleri çalmayarak oyunu oynatmaya çalıştı, teşekkür ederiz. Bu da bizim işimize yaradı. Bu kadar ağır zeminde üretken bir futbol oynayan futbolcu arkadaşları tebrik ediyorum. Son 3 gündür sahada antrenman yapamıyorduk. Buna rağmen ortaya üst düzey bir takım görüntüsü koyduk. Van'a bir mesaj vermek istiyorum. Bakın böyle oynayarak iç sahada maç kaybedeceğiz. Lütfen o zaman da karamsar olmayın. Bu takım karamsar olunacak bir takım değil. Bu takım daha çok umutların besleneceği bir takım. Vanspor FK, sezon bittiğinde bütün zihinlerde algılarda bıraktığı etki, üreten, mücadele eden ve sahada öncelik alan, önce davranan takım olacaktır."