Peşindeyim İstanbul!

GEÇİT YOK

Bordo-mavililer, İstanbul ekiplerine karşı etkili performansına devam ediyor. Trabzonspor, ligde İstanbul takımlarına karşı son 6 maçta (Kasımpaşa, Beşiktaş, Başakşehir, Eyüpspor, Karagümrük, G.Saray) yenilgi yüzü görmedi, 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Fırtına, Kasımpaşa'yı ise 3 maç sonra yendi. İstanbul ekibine karşı evinde son 3 maçta 2 beraberlik 1 yenilgi alan Trabzonspor, dün galibiyeti hatırladı.

OULAI'DEN RESİTAL

HEM G.Saray hem de F.Bahçe'nin ilgisi bulunan, aynı zamanda Avrupa ekiplerinin de takibinde olan Oulai, dün de boş durmadı. Fildişi Sahilli genç oyuncu, Onuachu'nun golünde asist yaparak bu sezon ligde 4. gol pasına ulaştı.



ONUACHU 41 GÜN SONRAGÜN SONRA DÖNDÜ, GOLLE BAŞLADI

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Onuachu, 41 günlük aranın ardından kadroya dahil oldu. En son 12 Aralık'ta Göztepe deplasmanında oynayan Onuachu, ligde 3 maç aradan sonra yedekte başladığı müsabakada 2. yarıda girip ağları sarsmayı başardı.



KEREM KIZARDI

90. dakikada kullanacağı serbest vuruş öncesi hakeme eliyle "Hadi çabuk ol" işareti yapan Kerem Demirbay sarı kart gördü. Sonra da hakemi alkışladığı için ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



TRİBÜNLERDE MİLLİ DESTEK

TÜRK bayrağına yönelik eylemler sonrası ülke tek yürek olurken, stadyumlarda da birlik mesajları veriliyor. Papara Park'ta da bunun güzel bir örneği vardı. Trabzonspor yönetimi, stada gelen herkese Türk bayrağı hediye etti. 7'den 70'e bordo-mavili taraftarlar, Ay-Yıldızlı bayrağımızla renkli görüntüler oluşturdu.